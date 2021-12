Alessia Marcuzzi, la confessione: “Ecco il posto più strano dove ho fatto l’amore”

Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad alcune confessioni piccanti via social.

Alessia Marcuzzi: le confessioni piccanti

Attraverso i social Alessia Marcuzzi ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e ha svelato anche quale sarebbe stato il posto più inaspettato dove ha fatto l’amore.

“Il posto più strano dove ho fatto l’amore? L’aereo”, ha scritto la conduttrice tra lo stupore generale dei fan, ma quanto a particolari non ha svelato ulteriori dettagli.

Alessia Marcuzzi: le confessioni sui social

Alcuni giorni fa la conduttrice aveva mostrato ai fan anche la sua collezione di sex toys e sui social non ha risparmiato alcuni dei suoi consigli per il benessere e per uno stile di vita sano e corretto.

Da quando ha detto addio al mondo della tv la conduttrice si dedica anima e corpo al suo brand di prodotti beauty e lei stessa ha confessato che starebbe usando questo tempo in più per stare con i suoi figli, Tommaso e Mia, nati rispettivamente dalle sue passate unioni con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

Alcuni mesi fa la conduttrice ha svelato via social di aver detto addio a Mediaset dopo 25 anni d’onorata carriera e l’ha fatto con un post diffuso dai suoi canali ufficiali in cui ha scritto: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’.

E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva scritto.

In tanti si chiedono quali saranno i suoi progetti futuri ma per il momento sembra che la conduttrice si stia godendo per la prima volta il suo tempo lontana dal piccolo schermo.

Presto saranno in arrivo delle novità dal punto di vista lavorativo per Alessia Marcuzzi? Al momento sulla questione non sembrano essere trapelate ulteriori informazioni.