Alex Belli, il significato della chimica artistica e degli altri termini del suo vocabolario: l'attore si mette a nudo.

Ospite del GF Vip Party, Alex Belli ha svelato il vero significato della chimica artistica. Non solo, l’attore ha voluto spiegare nei dettagli anche tutti gli altri termini del suo vocabolario, che, a quanto pare, “uso solo io“.

Alex Belli: il significato della chimica artistica

Alex Belli è entrato talmente tanto nel suo personaggio che non riesce più a distinguere la realtà dalla finzione. Ospite del GF Vip Party, l’attore ha parlato con Giulia Salemi e Gaia Zorzi del suo vocabolario. Partendo dalla famosa chimica artistica, ha svelato che in questo concetto c’è lo zampino di Donatella Rettore. Alex ha dichiarato:

“Ho dei termini che uso solo io è vero. Chimica Artistica? Ok ma qui partite dal best seller. Chimica artistica arriva da Donatella Rettore e quest’anno abbiamo lanciato la chimica. Non si tratta che di una connessione telepatica, simbiotica, alchemica con una persona, che sia maschio, femmina, qualsiasi tipo di genere umano. Quando tu ti connetti a livello artistico e alchemico con questo essere umano”.

Esmeralda? E’ un termine nato per Soleil

Dopo chimica artistica, sul cui significato ci sarebbe tanto da dire, si passa a Esmeralda. Questa parola, a quanto pare, è nata per Soleil, Alex ha ammesso:

“Esmeralda? Il significato che si cela dietro a questo pezzo che è diventato virale è chiaro. Io l’ho dedicato a Soleil. Si tratta di un sentimento impossibile. Un termine per Sole perché c’è la sofferenza di non poter esprimere un’amore. Dietro c’è la sofferenza di non poter vivere in maniera piena qualcosa”.

Belli avrà capito che il pezzo di Esmeralda è diventato “virale” come i video di Follettina? Il termine seguente, come se avesse davvero bisogno di una spiegazione, è news flash:

“News flash è quando comunichi qualcosa di inaspettato. Ad esempio, ‘news flash, io sono un bimbo di Gaia Zorzi e altra news flash Giulia, io ho una connection artistica con tua mamma Fariba. Lei è troppo carina e ci sentiamo in privato”.

Da Fly down ciccia a Belli check

Alex ha concluso la spiegazione del suo vocabolario con Fly down ciccia e Belli check:

“Poi c’è Fly down ciccia e la uso quando ho una persona davanti che fa parlare l’ego e non il proprio cuore. Quindi in quel caso devo dire a chi ho davanti di volare basso, perché quando si fanno parlare le emozioni e non si ritratta quello che si ha dentro, in quel momento tu vinci. Belli check è come il richiamo di Batman, è il crossing tra il social e il televisivo”.

Dopo 6 mesi di GF Vip, il vocabolario di Alex Belli, ringraziando il cielo, finisce qui. Attendiamo una decisione da parte della Crusca.