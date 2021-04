Alfonso Signorini: “Ho avuto il Covid, ho passato giorni molto brutti”

Alfonso Signorini ha confessato di aver avuto il Covid poco dopo la fine del Grande Fratello Vip 5.

Alfonso Signorini: il Covid

Il conduttore aveva tenuto nascosta la vicenda e ha rivelato che sarebbe stato colpito dal virus dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 (di cui è stato conduttore). Pur avendo avuto diversi sintomi di Covid-19 Signorini sarebbe rimasto in isolamento domiciliare e per la prima volta ha confessato di aver avuto paura: “Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti.

Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre”, ha confessato il famoso conduttore tv. Oggi fortunatamente sarebbe guarito e in tanti non vedono l’ora di vederlo di nuovo in tv.

Alfonso Signorini: la malattia

In passato Signorini ha confessato pubblicamente di aver lottato contro il cancro. A causa della malattia il celebre conduttore tv è rimasto per diverso tempo lontano dal piccolo schermo e lui stesso ha rivelato di aver avuto paura di perdere la vita. “La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose”, ha confessato in passato. Oggi fortunatamente è completamente guarito e ha potuto riprendere la sua vita di sempre.

Alfonso Signorini: il GF Vip 6

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha confessato per la gioia dei fan che sarà al timone del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha rivelato che gli piacerebbe avere tra i concorrente Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso Zorzi (vincitore di questa ultima edizione). Secondo i rumor in circolazione Signorini avrebbe chiesto in passato a Loredana Lecciso di vestire il ruolo di opinionista nel famoso reality show, e in tanti tra i fan della moglie di Al Bano non vedono l’ora di sapere se stavolta sarà lei a ricoprire tale ruolo all’interno del programma. Durante la quinta edizione gli opinionisti dello show sono stati Antonella Elia e Pupo.