È stato ritrovato nelle acque delle isole Tremiti, il corpo della 56enne Brunella Chiù, travolta dall’alluvione che si è abbattuto sulle Marche lo scorso anno.

Trovato il corpo di Brunella Chiù, ultima dispersa nell’alluvione delle Marche

Oggi, dopo circa un anno di ricerche, è stato trovato il cadavere di Brunella Chiù. La donna di 56 anni era l’ultima vittima dispersa dell’alluvione che si abbattuto nelle Marche lo scorso anno proprio in questo periodo.

Il ritrovamento è stato effettuato e comunicato dai carabinieri del corpo Forestale e l’esame del Dna ha confermato che la salma rinvenuta alle Tremiti è proprio la sua.

Chi è Brunella Chiù, morta nell’alluvione delle Marche

Brunella è la 13esima vittima accertata dell’alluvione che sconvolse le Marche il 15 settembre del 2022. Era scomparsa da Barbara, in provincia di Ancona.

Perse la vita nel disastro insieme alla figlia Noemi, mentre era in macchina con lei e l’altro figlio, Simone, che invece riuscì a salvarsi aggrappandosi a un albero senza venire trascinato via dalla corrente.

Il corpo della giovane venne recuperato a Corinaldo ma quello della madre è rimasto disperso per tutto questo tempo, solo alcuni effetti personali come la borsa sono venuti alla luce in questi mesi.

L’alluvione nelle Marche

L’alluvione nelle Marche è stato l’evento più catastrofico degli ultimi anni, insieme a quello di pochi mesi dopo analogo in Emilia Romagna.

Causò miliardi di danni e 13 vittime, fra cui l’ultima appunto risultava dispersa. Ora avrà degna sepoltura a Vieste.

Ancora si discute delle responsabilità di quel tragico evento che portò a esondazioni di fiumi, come quello che travolse l’auto della donna. Il caso di questo alluvione è lo specchio del rischio di disastri ambientali causati da abusivismo edilizio e mancata cura del territorio.