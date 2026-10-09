Un violento temporale ha travolto Napoli, creando allagamenti, danni a monumenti e numerosi interventi di soccorso.

Intorno alle 11.30 del 8 ottobre una massa d’aria instabile ha portato a Napoli un temporale di rara intensità. Piogge torrenziali, lampi luminosi e raffiche di vento superiore ai 70 km/h hanno trasformato le strade in ruscelli, colpendo i punti più vulnerabili del territorio urbano.

Il fenomeno si è manifestato nell’ambito della perturbazione che attraversa le regioni tirreniche, una situazione già segnalata dal Dipartimento della Protezione Civile come potenzialmente pericolosa per turbolenze elettriche e grandinate.

In breve tempo, i quartieri del centro e alcune zone periferiche hanno dovuto far fronte a inondazioni improvvise e a interruzioni del traffico.

Impatto immediato sul territorio napoletano

Le strade di Napoli nord e i sobborghi come Casandrino si sono ritrovati in parte sommersi. Un’auto rimasta immobilizzata in un sottopasso di via Pascale è stata fatta naufragare dall’acqua, costringendo la conducente a chiedere soccorso.

I Vigili del fuoco sul posto, hanno messo in sicurezza la donna e il veicolo, evitando ulteriori danni.

Nel Giuglianese e a Forio d’Ischia le autorità comunali hanno dovuto aprire il Coc (centro operativo comunale) per coordinare gli interventi di emergenza, fronteggiando alberi sradicati e strade allagate. Nella notte, un fulmine ha colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano provocando danni strutturali tali da obbligare alla chiusura immediata del luogo di culto.

Interventi della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco

Le squadre della Protezione Civile hanno attivato il piano di emergenza regionale, comunicando un’allerta gialla valida fino alle 15:00 per l’Agro Nocerino-Sarnese e i Monti di Sarno. Gli operatori hanno segnalato il rischio di ulteriori allagamenti scorrimento d’acqua sulle arterie viarie e potenziali problemi negli impianti di smaltimento delle acque piovane.

Parallelamente, i Vigili del fuoco hanno svolto più di 15 interventi nella zona di Napoli, includendo il recupero di veicoli, il soccorso di persone intrappolate in sottopassi allagati e la rimozione di rami pericolanti. La rapidità operativa ha permesso di mantenere aperte le vie di accesso più critiche, limitando l’impatto sul traffico cittadino.

Prospettive per l’Agro Nocerino-Sarnese e i Monti di Sarno

Con il temporale ormai alle spalle, la Regione Campania rimane in allerta per le zone rurali dell’Agro Nocerino-Sarnese. Le previsioni indicano la possibilità di ulteriori rovesci intensi e di raffiche di vento, fattori che potrebbero aggravare la situazione idrogeologica già delicata dei Monti di Sarno. Autorità locali hanno invitato i cittadini a monitorare costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile.

Nel frattempo, le autorità comunali stanno valutando interventi di mitigazione a lungo termine, tra cui la pulizia delle condotte pluviali e la revisione dei piani di gestione delle acque urbane, per ridurre la vulnerabilità a futuri eventi meteorologici estremi.