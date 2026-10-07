Amanda Knox ritorna in Italia, si ferma al tribunale di Perugia e pubblica un selfie, ricordando la sua condanna, le reazioni del pubblico e i nuovi ricordi di viaggio.

Quindici anni dopo la sentenza di assoluzione nel processo d’appello per la morte di Meredith Kercher, la cittadina statunitense Amanda Knox è riapparsa in Italia. Il suo ritorno ha attirato l’attenzione dei media quando, su X, ha condiviso un selfie scattato di fronte al tribunale di Perugia dove anni prima era stata condannata a 26 anni di carcere.

Nella didascalia ha raccontato di aver visitato il luogo simbolico del suo passato giudiziario, di aver incontrato il cappellano Don Saulo, e di aver camminato a testa alta per le città di Venezia, Milano e Roma.

Il ritorno a Perugia: tra condanna, assoluzione e parole dei cittadini

Durante la visita al palazzo di giustizia, Knox ha ricordato il giorno in cui, dopo la sentenza di assoluzione, la folla locale ha urlato “Vergogna!” contro di lei.

L’ex studiosa ha espresso gratitudine verso Don Saulo, il sacerdote che le ha tenuto la mano nei momenti più bui della sua detenzione, quando la sua famiglia non poteva farlo. Il sacerdote, a cui ha dedicato una foto nel post, è stato descritto come una presenza vocale durante gli anni di carcere, offrendo sostegno spirituale e personale.

Knox ha sottolineato che, nonostante la condanna fosse stata annullata, il ricordo di quei 14 giorni in prigione per calunnia a carico di Patrick Lumumba resta ancora vivido.

I viaggi in Italia: arte, natura e ricordi di una vita sospesa

Il racconto prosegue con una serie di scatti che mostrano la città lagunare di Venezia, le vie eleganti di Milano e le piazze intrise di storia di Roma, tutti attraversati “a testa alta”. In più, Knox ha condiviso il suo entusiasmo per l’Orchestra Sinfonica di Palermo che ha eseguito il Terzo Concerto di Rachmaninov in un antico anfiteatro di Taormina. Un altro momento del viaggio è stato l’osservazione di un’eruzione dell’Etna che ha aggiunto un tocco di drammaticità al suo itinerario. Le immagini e le parole trasmesse sul suo profilo riflettono una nuova percezione dell’Italia: non più solo “incubo”, ma un Paese di bellezza e di esperienze che ha voluto rivisitare.

Intervista a Verissimo: riflessioni su Meredith Kercher e sul caso Lumumba

Nel corso di una recente puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin, la protagonista ha approfondito il ricordo di Meredith Kercher, definendola “intelligente, brava, una ragazza che si prendeva cura di me”. Knox ha voluto onorare la memoria di Meredith attraverso i “momenti semplici”, come le serate sul terrazzo in cui leggeva romanzi gialli mentre Knox suonava la chitarra. Ha inoltre discusso il caso di Patrick Lumumba, per il quale era stata inizialmente accusata di omicidio, ma poi assolto; però, per le accuse di calunnia è stata condannata a 14 giorni di detenzione. Knox ha detto di aver chiesto scusa a Lumumba, ma ha aggiunto che per lui “non è stato sufficiente”, poiché l’uomo ritiene ancora responsabile la sua condanna.

La condanna per calunnia e la ricerca di riconciliazione

La condanna per calunnia, sebbene breve, ha lasciato un segno nella narrazione di Knox, che ora cerca di “riappropriarsi” della memoria di Meredith e di riscattare la propria immagine pubblica. Il desiderio di onorare il passato e di confrontarsi con i protagonisti del caso sembra guidare la sua decisione di tornare in Italia, non solo per chiudere un capitolo, ma anche per avviare una nuova fase di dialogo con il pubblico italiano.