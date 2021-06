Amazon Prime Day 2021: i migliori smartphone in offerta

Amazon Prime Day propone tantissime offerte e promozioni sui migliori modelli di smartphone di ultima generazione di cui approfittare.

Per chi sta pensando di comprare uno smartphone, magari di ultima generazione, può approfittare dei tanti sconti e delle promozioni che l’evento di Amazon Prime Day mette a disposizione degli utenti al servizio. Qui si possono trovare alcuni dei migliori prezzi e offerte vantaggiose in modo da risparmiare. Vediamo in cosa consiste e come approfittarne.

Amazon Prime Day

È nuovamente cominciato l’evento organizzato da Amazon che dà l’opportunità agli abbonati al servizio Prime di approfittare e beneficiare di tantissimi servizi e occasioni irripetibili in ogni settore. L’Amazon Prime Day 2021 è riservato, come dice la parola, agli abbonati al servizio che hanno la possibilità di approfittare di tantissimi prodotti scontati per un periodo di tempo limitato.

Per chi sta pensando di fare nuovi acquisti o è alla ricerca di qualche ispirazione, l’Amazon Prime Day è il momento e l’occasione ideale grazie ai tantissimi prezzi agevolati che ci sono sui vari prodotti. Durante questo evento, gli utenti iscritti a Prime possono trovare prodotti di piccole e medio imprese in modo da aiutarle a far crescere il loro commercio che è rimasto bloccato nei mesi scorsi per via della pandemia.

Per avere la possibilità di partecipare al Prime Day, coloro che non sono iscritti al servizio Prime, possono approfittarne per sottoscrivere l’abbonamento che è gratuito per un mese. Un abbonamento che è possibile annullare in qualsiasi momento e senza nessun tipo di vincolo. In questo modo si può godere di tutti i vantaggi: consegna rapida e veloce, oltre che le offerte del Prime Day.

Le offerte durante l’Amazon Prime Day hanno un budget ridotto e sono adatte per qualsiasi tasca in modo che ognuno possa fare acquisti risparmiando sul prodotto e articolo che maggiormente desidera. Le offerte del Prime Day sono contrassegnate dal colore blu in modo che sia più facile trovare ciò che si cerca.

Amazon Prime Day: quando finisce

Un evento che ha la durata di due giorni completamente dedicati al mondo dello shopping. L’Amazon Prime Day 2021 ha avuto luogo alle 00.00 del 21 giugno per poi proseguire fino alle 23.59 del 22 giugno. Durante questo periodo, gli iscritti al servizio possono accedere a una quantità limitata di prodotti in offerta con sconti che arrivano addirittura al 50%.

Un evento che permette di acquistare qualsiasi cosa di cui si abbia bisogno: dai frullatori a immersione alla macchina per il caffè sino all’abbigliamento arrivando agli smartphone a prezzi davvero vantaggiosi nel settore. Solo chi è un cliente Prime, può godere di queste agevolazioni e sconti.

Amazon prime Day: smartphone in offerta

Le offerte di Amazon Prime Day riguardano, come già detto, qualsiasi categoria, compreso gli smartphone che si trovano con tantissimi sconti e occasioni imperdibili. Cliccando sulle singole foto è possibile visualizzare tutte le offerte del Prime Day. Qui si trova una classifica con le 6 migliori offerte di smartphone che sono tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti di questo e-commerce.

1)realme GT Smartphone

Un nuovo dispositivo lanciato nella giornata odierna per cui è possibile approfittarne immediatamente. Un dispositivo molto potente con un bellissimo display che si rivela ottimo anche per giocare. Le performance sono al top. Ha un sistema di protezione dei chip, per cui è possibile giocare anche quando si carica il telefono senza il pericolo di surriscaldamento. In vendita con il 22% di sconto.

2)Xiaomi Redmi Note 10 5G

Una delle serie di smartphone maggiormente vendute in questi ultimi anni che quest’anno è giunta alla versione 10. Dispone di un modem integrato che offre ottime prestazioni. Un dispositivo che è possibile usare per tantissimo tempo senza preoccuparsi del consumo eccessivo di energia. Ha tripla fotocamera. Disponibile nei colori verde, argento, blu, bianco. Disponibile con lo sconto del 22%.

3)Oneplus 8 Pro smartphone 6.78”

Ha un display molto fluido ad alta risoluzione per una esperienza multimediale che è senza precedenti e offre una nitidezza nettamente migliore. Ha una fotocamera quadrupla, oltre a una serie di funzionalità e accessori. Integrato con Alexa, quindi è possibile riprodurre musica, fare una chiamata e molto altro. Basta scaricare Alexa per cominciare a usarlo. Si trova nei colori nero, blu oltremare e verde con lo sconto del 21%.

4)Oppo A52 smartphone

Un dispositivo ottimo anche per il buon rapporto qualità prezzo che lo contraddistingue. Ha un display da 6.5” e 4 fotocamere. La memoria è espandibile con batteria da 500 mAh. Offre una esperienza audio visiva ottimale grazie alla tecnologia Dirac 2.0. Disponibile nei colori bianco e nero. In vendita con il 35% di sconto.

5)Samsung Galaxy M12

Uno smartphone da 6.5” con 4 GB di memoria Ram e memoria interna espandibile. Un dispositivo dal design raffinato grazie alle sue curve morbide ed eleganti. Dispone di una fotocamera ultra-grandangolare per dare maggiore profondità agli scatti. Nei colori nero e blu con lo sconto del 20%.

6)Doodge X95 smartphone

Un dispositivo dallo schermo grande per una visione maggiormente ampia. Un 4G dal design molto elegante e facile da tenere in mano. Tripla fotocamera. Disponibile nei colori nero, verde e blu con sconto del 20%.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.