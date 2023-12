A San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, un’ambulanza è finita fuori strada causando la morte di una donna che trasportava, la quale era la madre di una 23enne che ora si trova in prognosi riservata. Entrambe erano sul mezzo quando questo è andato fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Ambulanza finita fuori strada a Bologna

Intorno alle 12.45 del 13 dicembre, un’ambulanza è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo in modo così violento che una delle persone trasportate è morta in seguito alle gravissime ferite.

Si tratta della madre di una ragazza, la quale è la paziente che ora si trova in prognosi riservata. Le due erano dirette a una visita medica presso l’ospedale di Bentivoglio ma non arriveranno mai alla struttura.

La vittima stava accompagnando sua figlia disabile e nello schianto sono rimasti feriti anche alcuni componenti del personale sanitario.

La dinamica dell’incidente dell’ambulanza a Bologna

Non sono chiare le motivazioni che hanno portato a questo durissimo impatto dove l’ambulanza della Croce Rossa – stando a quanto emerso – è uscita di strada senza coinvolgere altri mezzi.

Un impatto terribile ancora tutto da accertare. Le forze dell’ordine sono a lavoro sul posto per i rilievi del caso.

Stando alle informazioni emerse, il conducente dell’ambulanza ha urtato un palo e poi è finito in un fossato. Terribili le immagini che ritraggono il mezzo semiribaltato e completamente distrutto.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo incidentato.