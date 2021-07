Amici 20: San Giovanni e Tancredi sono ai ferri corti?

Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra i due finalisti di Amici 20, San Giovanni e Tancredi sarebbe ormai giunto al capolinea.

Nonostante siano passati ormai quasi tre mesi dalla fine della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si continua incessantemente a parlare dei protagonisti di una delle edizioni più fortunate del talent show di Canale 5. Sintomo del fatto che l’edizione appena conclusa abbia lasciato un segno indelebile nella mente dei telespettatori è dato dal fatto che, si parla ogni giorno dei protagonisti.

A finire al centro dell’attenzione questa volta sono Tancredi e San Giovanni. Come tutti sanno, i ragazzi, entrambi cantanti, hanno stretto un bel rapporto di amicizia all’interno della scuola di Amici. Stando ad alcune indiscrezioni, però, pare che il loro rapporto sia giunto al capolinea.

Tancredi e San Giovanni hanno litigato?

Sul web, e tra i fan dei cantanti, non si parla d’altro. San Giovanni e Tancredi hanno litigato? La pulce nell’orecchio è nata quando, ospite di Radio Deejay, Tancredi, è stato messo davanti ad una precisa provocazione in cui gli è stato fatto notare che, sia il suo singolo estivo, che quello di San Giovanni, hanno due titoli dedicati a città americane.

“Las Vegas” e “Malibu”.

La risposta di Tancredi sul rapporto con San Giovanni

Sollecitato a rispondere, il cantautore milanese ha così detto. “È un caso che le canzoni abbiano nomi dedicate a città americane, tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici… con i ragazzi si è instaurata una bella chimica”. Da qui, è sorta una mezza polemica sul web, con insinuazioni su una presunta rivalità tra i due. Sta di fatto, però, che tra i due ex concorrenti di Amici il rapporto prosegue a gonfie vele e non ci sarebbero problemi e nessuna crisi.

La “nuova” vita di Tancredi dopo Amici

Ospite a Radio Deejay, Tancredi ha anche parlato di altro oltre che della musica. Ha raccontato come gli è cambiata la vita dopo la partecipazione ad Amici. “Ora che è finito il reality la gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me è cambiato tutto, da zero a cento.

Amo un sacco ballare infatti non vedo l’ora di poter ballare appena riapriranno tutto“. Insomma, il web ha tappato. San Giovanni e Tancredi sono ancora amici.