Cupido ha lanciato di nuovo le sue frecce e ha colpito Isobel e Cricca che ora sembrano più innamorati di prima. I due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono stati immortalati in giro per Roma mentre passeggiavano mano nella mano.

Amici di Maria: Isobel e Cricca innamorati, la foto mano nella mano

Galeotte furono quelle foto. Moltissimi cittadini di Roma Capitale hanno subito riconosciuto la coppia di Amici e, senza perdere tempo, hanno deciso di scattare delle foto mentre i due camminavano per le vie della romantica capitale del nostro Paese e si tenevano per mano. Anche Deianira Marzano aveva condiviso, tra le sue storie, una foto dei due giovani mentre erano in metropolitana e si scambiavano un dolce sorriso.

La storia d’amore tra Isobel e Cricca

Isobel Kinnear e Giovanni Cricca sono stati i protagonisti di alcuni tira e molla in quanto si sono innamorati mentre entrambi partecipavano alla trasmissione Amici, poi si sono lasciati e sembra che adesso abbiano ritrovato l’amore. Come si legge su Fanpage, Giovanni Cricca, tempo fa, aveva dichiarato ai microfoni di SuperGuidaTv: