Amici, ex prof contro Alessandra Celentano: l'ex collega "non dovrebbe insegnare ai giovani". Qual è il motivo?

Un ex professore di Amici di Maria De Filippi si è scagliato contro Alessandra Celentano. L’uomo ha sottolineato che la collega non dovrebbe insegnare ai giovani perché non consente loro di lavorare in modo sereno e tranquillo. Di chi si tratta?

Amici: ex professore contro Alessandra Celentano

Da anni e anni insegnante di ballo di Amici, Alessandra Celentano finisce spesso nell’occhio del ciclone. Il motivo, neanche a dirlo, è da ricollegare ai suoi giudizi pungenti. Nel corso della sua carriera nel talent di Maria De Filippi, raramente ha promosso a pieni voti i ballerini che hanno ottenuto un banco nella scuola. Nelle ultime ore, un ex prof del programma si è scagliato contro di lei, sottolineando che non dovrebbe insegnare ai giovani.

L’uomo in questione è Steve La Chance, lontano da Amici da tempo.

Le accuse di Steve La Chance

Senza fare il nome della Celentano, Steve, tramite il suo profilo Facebook, ha tuonato:

“E insisto! Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita! Che dispiacere vedere certe situazioni! Essere insegnante è una passione, che crea danzatori! Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’ … coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore. Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta tranquillità e serenità! Comunque e ovunque. Viva la danza”.

La Chance, molto probabilmente, si riferisce ai giudizi pungenti che Alessandra ha riservato al ballerino Dario.

Le vecchie accuse di Steve ad Amici

Non è la prima volta che Steve si scaglia contro Amici e i prof del talent. Qualche tempo fa, sempre via social, ha tuonato: