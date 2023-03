Amici, Linus giudica gli inediti: ecco i cantanti bocciati

Linus è stato chiamato ad Amici per giudicare gli inediti dei cantanti. Lo speaker radiofonico ha bocciato alcuni di loro, con giudizi pungenti.

Amici, Linus giudica gli inediti dei cantanti

Nel corso della puntata di Amici del 22 marzo, Linus ha avuto modo di giudicare gli inediti dei cantanti. Angelina, Piccolo G, Aaron, Wax, Cricca e Federica si sono esibiti, ricevendo giudizi talvolta pungenti. Questa la classifica dello speaker radiofonico:

1 – Angelina;

2 – Piccolo G;

3 – Aaron;

3 – Wax;

4 – Cricca;

4 – Federica.

A dare il via alle performance è stato Cricca, con Maledetta Felicità. Linus non si è detto troppo convinto: “È come se fossero due canzoni attaccate insieme. Mi sembra che non la indossi tanto bene, mi sembra un vestito che ti sta un po’ scomodo. Ci sono dei passaggi dove vocalmente, secondo me, sei un po’ incastrato, ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto, questa canzone è metà e metà. È un po’ un peccato. Secondo me è un po’ un’occasione buttata via“.

I giudizi di Linus accolti dai cantanti di Amici

La seconda ad esibirsi è stata Angelina, con l’inedito Mani vuote. Linus ha promosso a pieni voti la figlia di Mango: “È molto bella, molto semplice come costruzione dal punto di vista armonico, però nella sua pulizia e nella sua linearità tu trovi proprio la sintesi di un’adolescente che sta crescendo, ma che poi rimarrà dentro l’adulta che diventerà. Quindi brava. Complimenti“. Subito dopo è stata la volta di Piccolo G con È normale. Anche lui ha ricevuto l’ok di Linus: “Bravo. L’arrangiamento mi piace e anche quest’ambientazione primi anni ’90. Mi piace il fatto che un ragazzo della tua età parli dei suoi problemi, ma ne parli con ironia, senza farne un dramma come tendenzialmente si fa quando si hanno così pochi anni. Apprezzo l’idea, il progetto“.

I rimandati di Amici by Linus

Wax si è esibito con l’inedito Grazie. Linus non si è detto troppo entusiasta: “Sono un po’ combattuto. Ci sono tante cose che mi piacciono e qualcuna che mi lascia un po’ perplesso. La cosa più importante che ti devo dire è di stare attento perché tutti quanti noi, quando cominciamo a fare un lavoro, specialmente con una chiave artistica, tendiamo a rifarci anche inconsapevolmente ad alcuni modelli. Si vede che hai ascoltato molto Blanco e salta fuori quella disperazione che c’è nel modo di cantare e nel modo di comporre di Blanco. Fa perdere un po’ di originalità questa somiglianza con Blanco, perché dall’altra parte tu invece sei molto originale. Devi mettere un po’ più di ordine nelle cose che fai. E cercare di essere un po’ più tu e un po’ meno gli altri. Però non perdere questa tua voglia di essere quasi cinematografico nelle canzoni. Non è da tutti, è una cosa che secondo me ha grande valore“. Penultima cantante di Amici ad esibirsi è stata Federica con Scivola. Linus l’ha bocciata: “A te piace questa canzone? A me non molto. Mi sembra un po’ telefonata, un po’ scontata e poi non so neanche se ti permette di esprimerti. Ci sono dei passaggi che sembrano fatti apposta per metterti in difficoltà, che supererai molto presto diventando ancora più brava e espressiva. La cosa bella è che secondo me ne hai tante di voci e puoi fare tanti tipi di registri“. Infine, spazio ad Aaron con Mi prenderò cura di te. Linus ha dichiarato: “La canzone va bene, l’hai cantata bene. Però, secondo me, tu ti devi riallineare con il tuo stesso pianeta. È come se tu avessi fretta di diventare vecchio. Ti assicuro che hai tutto il tempo per diventarlo, non avere fretta, goditi i tuoi 18 anni. E canta e scrivi da diciottenne. Il testo di questa canzone, sembra quello di un adulto. Mi prenderò cura di te, fallo dire a me, non lo dire tu. Aspetta. Se hai scritto più di mille canzoni vuol dire che hai un vulcano dentro, impara a gestirlo e goditi un po’ di leggerezza nella vita“.