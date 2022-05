Amici, Michele dopo la finale: “Ho vinto, sono felice della vittoria”

Amici, Michele dopo la finale: il ballerino si prepara a collaborare con Roberto Bolle.

Anche se non ha conquistato la finalissima, Michele è stato il vincitore della categoria ballo di Amici 21. Il ragazzo, subito dopo la finale del talent di Maria De Filippi, ha ammesso di essere felice come non mai, non solo per il suo percorso ma anche per la grande avventura che lo aspetta il prossimo settembre.

Amici: le prime parole di Michele dopo la finale

A vincere Amici 21 è stato il cantante Luigi Strangis, che nel corso della finalissima ha battuto il ballerino Michele. Quest’ultimo, anche se non ha portato a casa la vittoria finale, ha comunque vinto la categoria inerente la sua professione. Dopo la finale, raggiunto dai ballerini di Witty, ha ammesso:

“Che dire, sto provando tante emozioni. Sono molto felice della mia vittoria. La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti che mi hanno sempre supportato in tutto. Per me è stato molto bello sfidare dei ballerini così bravi come i miei compagni. Erano molto speciali, ognuno di loro aveva un talento e qualche di unico e speciale. E alla fine oggi ho vinto davvero!”.

Amici 21: Michele trionfa comunque

Michele ha proseguito:

“Sono felicissimo veramente, è stato un onore arrivare fino a qui. A casa mi porto tante cose davvero. Ad esempio porterò degli insegnamenti, non solo nel mio stile di danza, ma anche negli altri stili. Poi porterò delle lezioni imparate a livello umano che arricchiranno la mia persona, i miei sentimenti e quello che sono io, quello che piace a me. Questa vittoria per me conta moltissimo, si tratta di un riconoscimento non scontato. Guardare la coppa è bello per tutti i sacrifici che ho fatto”.

Amici 21 non è stata solo una scuola che gli ha insegnato molto sul piano professionale, ma anche il lato umano ne ha tratto benefici.

E’ per questo che il ballerino ha ringraziato anche i suoi compagni e i professori.

Michele: il progetto di settembre 2022

Non solo la vittoria della categoria ballo di Amici 21, Michele festeggia un altro importante traguardo. Roberto Bolle lo ha coinvolto in un progetto che partirà il prossimo settembre. Emozionato come non mai, il ballerino ha dichiarato: