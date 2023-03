Amici, Samu asfalta Gianmarco: "Non merita la finale"

Samu Segreto e Gianmarco Petrelli hanno conquistato entrambi la maglia per il Serale di Amici. Il primo, però, ha letteralmente asfaltato il suo compagno.

Dopo Emanuel Lo, anche Samu Segreto ha asfaltato Gianmarco Petrelli. Anche se i due ballerini hanno conquistato la maglia per il Serale di Amici, sembra che uno di loro sia destinato a lasciare il talent alla prima occasione. In merito è stato proprio Samu ad esprimersi, sottolineando che Gianmarco è uno dei ballerini più deboli della scuola.

Samu, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Se sono d’accordo con Emanuel Lo? Diciamo che a livello di hip hop sì. Di questo stile siamo io, lui e Ale e ho la mia personale classifica. Sono d’accordo su quello. Penso che se si deve fare una scaletta a livello tecnico e interpretativo io metto Alessio prima di tutti, poi io e alla fine Gianmarco. Però la mia arma è che penso di essere più versatile di loro. Secondo il mio ideale, vista la classe che c’è, lui non è tra i ballerini che può arrivare in finale, non è tra i più forti. Poi può succedere anche che ci arriva. Io penso che lui non sia il più forte della classe. Non penso che debba arrivare alla fine, ma comunque credo che lui sia bravo nonostante tutto”.