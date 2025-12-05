La salute di Thomas Markle, papà di Meghan, è precipitata negli ultimi giorni, portandolo a un delicato intervento d’urgenza durante il quale gli è stata amputata la gamba, e a una lotta per la vita. Tra ricoveri ospedalieri e complicazioni circolatorie, la vicenda riporta al centro i rapporti familiari tesi e la fragilità dei legami tra la duchessa di Sussex e suo padre.

Intervento d’urgenza e condizioni critiche di Thomas Markle: rapporti tesi con Meghan

Il rapporto tra Meghan Markle e suo padre è rimasto estremamente fragile negli ultimi anni. Il legame si sarebbe incrinato definitivamente quando Thomas Senior tentò di vendere alcune fotografie della figlia e del principe Harry durante i preparativi del matrimonio del 2018, un gesto che portò la duchessa a prendere immediatamente le distanze.

Da allora, Thomas Markle non avrebbe più incontrato né Harry né i nipoti, Archie e Lilibet. Il fratello, Thomas Jr, ha espresso al tabloid britannico Daily Mail il desiderio che la sorella mostri solidarietà in questo momento difficile:

“Il mio unico desiderio è che Meghan mostri un po’ di compassione per mio padre. Sta letteralmente lottando per la vita“. Negli anni, l’uomo ha affrontato diversi gravi problemi di salute, tra cui infarti, attacchi di cuore e ictus, ma nonostante gli sforzi di ricucire i rapporti, la distanza dalla figlia è rimasta costante.

Amputata la gamba al papà di Meghan Markle, ecco cosa è successo

Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico salvavita nelle Filippine, durante il quale è stata amputata la parte inferiore della gamba sinistra. L’81enne, ex direttore delle luci di Hollywood, era stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un grave problema circolatorio che avrebbe reso l’arto blu e nero.

Il figlio, Thomas Jr, ha descritto la situazione con parole cariche di apprensione: “Mio padre è molto coraggioso. Il suo piede è diventato blu e poi nero. È successo molto velocemente. Non c’era alternativa. Mi è stato detto che la gamba doveva essere amputata e che era una questione di vita o di morte“.

L’operazione, durata circa tre ore, ha richiesto il trasferimento del paziente in terapia intensiva, e i medici non escludono ulteriori interventi per rimuovere un coagulo. I familiari hanno chiesto il sostegno del pubblico, invitando tutti a pregare per la sua ripresa.