Il calciatore André Onana è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui si è scontrato con un Suv: fortunatamente è rimasto illeso.

Paura per André Onana, futuro portiere dell’Inter attualmente all’Ajax, protagonista di un incidente stradale. Mentre stava viaggiando in auto per raggiungere il ritiro della nazionale camerunense in vista dei playoff contro l’Algeria, si è scontrato frontalmente con un Suv distruggendo il veicolo: fortunatamente il calciatore è uscito illeso dall’abitacolo e per lui c’è stato solo un grande spavento.