Andrea Cerioli ancora in ospedale: "Dovranno operarmi"

Andrea Cerioli ha aggiornato i fan delle sue condizioni dopo che è stato costretto a recarsi nuovamente in ospedale.

Andrea Cerioli ancora in ospedale

Andrea Cerioli è stato costretto a recarsi in ospedale a causa di un amore e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, svelando che probabilmente sarà costretto a subire un’operazione. “Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli… Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile”, ha raccontato l’ex naufrago, e ancora: “Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà”.

Sui social in queste ore in tanti gli stanno esprimendo il loro calore e la loro solidarietà, e sono impazienti di saperne di più sul suo conto. Al momento Andrea ha svelato anche di essere impaziente di mettersi in sesto per l’arrivo della sua bambina, attesa insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e presto diventeranno realizzeranno il loro sogno d’amore con l’arrivo della loro prima figlia. In tanti sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di Andrea Cerioli e sul suo ricovero in ospedale.