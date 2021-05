Andrea Cocco del GF è papà per la prima volta: “Spero di esserne all’altezza”

Andrea Cocco, ex volto del Grande Fratello, ha annunciato di essere diventato padre per la prima volta.

Andrea Cocco del Grande Fratello è diventato padre per la prima volta: lui e la sua compagna, Teresa Aiello, hanno avuto un bambino.

Andrea Cocco: è nato il figlio

Andrea Cocco ha annunciato via social di essere diventato padre per la prima volta: è nato il piccolo Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai, primo figlio che lui e la sua compagna, Teresa Aiello, hanno avuto insieme.

Con enorme gioia l’ex gieffino ha annunciato la nascita del piccolo tramite social, dove ha scritto:

“Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto, non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice”, ha scritto Andrea Cocco senza nascondere la sua enorme gioia, e ancora: “Non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda.

Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”. In tanti hanno fatto gli auguri e le congratulazioni ad Andrea Cocco per la lieta notizia.

Andrea Cocco: chi è la compagna Teresa Aiello

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello e una lunga relazione con Margherita Zanatta, Andrea Cocco si è legato a Teresa Aiello, con cui oggi ha finalmente iniziato a costruire la sua famiglia. La compagna dell’ex gieffino di professione è ingegnere ed insegnante, e i due hanno deciso di vivere insieme a Vicenza dopo due anni d’amore. Lei sarebbe originaria della Sicilia.

Andrea Cocco e Margherita Zanatta

In tanti ricordano la storia d’amore sbocciata tra Andrea Cocco e Margherita Zanatta al Grande Fratello, e continuata poi per i mesi a seguire (in maniera piuttosto travagliata). Dopo la rottura da Margherita Zanatta Andrea Cocco è stato legato sentimentalmente alla modella ungherese Tamara Zsilinszki, ma anche in quel caso la relazione non sarebbe naufragat nel migliore dei modi. Oggi sembra proprio che l’ex gieffino abbia finalmente trovato la serenità accanto a Teresa Aiello (a cui sarebbe legato da circa 2 anni) e al piccolo Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai, che molto presto potrà lasciare l’ospedale e fare ritorno a casa insieme ai due genitori.