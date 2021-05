Andrea Damante sogna le nozze con Elisa Visari: “Mai stato tanto innamorato”

Andrea Damante ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Elisa Visari, con cui sognerebbe di crearsi una famiglia.

Ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, Andrea Damante ha raccontato dettagli e retroscena della sua storia d’amore con Elisa Visari e ovviamente non ha dimenticato di menzionare la sua famosa ex, Giulia De Lellis.

Andrea Damante ed Elisa Visari

La storia d’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari procede a gonfie vele: ospite a Il Punto Z il dj veronese ha raccontato dettagli e retroscena della liaison, svelando che non sarebbe mai stato tanto innamorato in vita sua. La storia d’amore con la giovane attrice lo avrebbe cambiato profondamente, spingendolo a sognare di avere presto una famiglia tutta sua:

“Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato.

La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”, ha confessato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis. I due sono usciti allo scoperto poco meno di un anno fa e a quanto pare la loro storia starebbe procedendo liscia come l’olio.

Sarà lei la donna che Damante porterà all’altare?

Andrea Damante: la decisione su Giulia De Lellis

Dopo una lunga e travagliata liaison con Giulia De Lellis, i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio circa un anno fa. Oggi Giulia De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Gussali Beretta, mentre Andrea Damante sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Elisa Visari. Nell’ultimo periodo in cui sono stati insieme, i Damellis avevano adottato insieme il cane Tommaso Kowlaski, che oggi è rimasto insieme a Giulia. A tal proposito lo stesso Damante ha confessato a Il Punto Z:

“Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui”.

Andrea Damante e il GF Vip

Andrea Damante sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip? Per la prima volta lui stesso ha confessato che gli sarebbe stato offerto un posto all’interno del programma in compagnia del suo grande amico Ignazio Moser (attualmente impegnato all’Isola dei Famosi).

“Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gfvip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica”, ha confessato.