Andrea Mainardi presto papà bis: la moglie Anna è in dolce attesa

Il popolare chef ed ex gieffino Andrea Mainardi diventerà presto padre per la seconda volta: l'annuncio social della sua attuale compagna

Andrea Mainardi diventerà presto padre per la seconda volta. A dare il felice annuncio ci ha pensato la sua attuale compagna Anna attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. La donna ha difatti condiviso una foto che vede lo chef baciare il suo pancino, dando così una notizia ampiamente apprezzata dai fan del bergamasco.

Proprio in occasione della reunion di Andrea Mainardi con Le Donatella e Stefano Sala, insieme a cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 3, Anna ha dunque deciso di rendere pubblica la sua gravidanza.

Ricordiamo che l’ex gieffino ha già una figlia, Michelle, nata dalla precedente relazione del 37enne.

Anna e Andrea: il sogno diventa realtà

“La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia.

Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento: te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma, prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi. Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere (con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia, con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso). So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo”. Queste dunque le parole di Anna Tripoli a corredo del dolcissimo scatto, che rappresenta dunque per lei la felicità da sempre sognata.