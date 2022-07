Andrea Mirabile, il funerale del bambino morto a Sharm: lutto cittadini a Palermo

Si è tenuto a Palermo il funerale di Andrea Mirabile, il bimbo morto a Sharm.

Si è tenuto a Palermo, presso la chiesa di San Basilio, il funerale del bambino morto a Sharm il 2 luglio 2022 a causa di un’intossicazione alimentare. Vi era tantissima gente e i genitori erano dietro la piccola bara bianca del figlio.

Al funerale del piccolo Andrea era presente anche Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, che ha proclamato il lutto cittadino.

Il funerale del bimbo morto a Sharm: le parole del parroco

Il parroco, don Luciano Fricano ha tenuto un’omelia toccante. Le parole di don Luciano sono state riportate da Fanpage. “In tanti ci siamo chiesti guardando questa piccola bara bianca, ‘ma perché Dio non se ne è preso cura?’. In questo momento non troviamo risposte, ma sappiamo che Dio sta dalla nostra parte.

Ci sono eventi che contrastano con la nostra volontà e che possono generare sgomento”. Questo sono le parole di don Luciano che ha continuato dicendo: “Andrea ci sta insegnando che essere solidali è più importanti di fare altro, riempie il cuore. Stamattina Andrea vi sta facendo una richiesta, di metterlo come sigillo nel cuore. Vi sta chiedendo di portarlo sempre con voi”. Don Luciano si è poi rivolto ai genitori del piccolo Andrea dicendo loro: “Avete un bambino che sta per nascere, e dategli tanto amore.

Non sentitevi in colpa”.

Continuano le indagini

La famiglia Mirabile aspetta un altro figlio. Rosalia Manosperti è al quarto mese di gravidanza. Alla funzione ha potuto partecipare anche Antonio Mirabile, papà di Andrea. Antonio è infatti stato dimesso ieri sera dall’ospedale in cui era ricoverato con gli stessi sintomi del figlio. Intanto si continua ad indagare e, stando alle parole del legale della famiglia Mirabile, non vi è nulla da comunicare al momento perchè si sta attendendo l’esito dell’autopsia.