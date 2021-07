Andrea Zenga immortalato in compagnia di un’altra donna: la reazione di Rosalinda Cannavò

Un video di Andrea Zenga in compagnia di un'altra donna ha provocato la reazione di Rosalinda Cannavò: le parole dell'attrice siciliana

Contro ogni previsione, Andrea Zenga è stato beccato con un’altra. Il video del “misfatto” sta già facendo il giro del web, cosicché la stessa Rosalinda Cannavò si è vista costretta a intervenire. Come riportato dalla sempre informata Deianira Marzano, l’ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip è stato avvistato in aeroporto in compagnia di una misteriosa ragazza.

Ma a chiarirne l’identità è stata proprio l’ex attrice precedente nota come Adua Del Vesco.

Andrea Zenga con un’altra, la reazione di Rosalinda Cannavò

“Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata”. Così ha dunque precisato Rosalinda Cannavò, visibilmente infastidita da i rumors apparsi online. L’ex concorrente del reality di Canale 5 ha peraltro sottolineato come nel 2021 bisognerebbe ormai dire basta alla concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna.

Andrea Zenga avvistato con un’altra ragazza. pic.twitter.com/v3ZvEuzZZm — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2021

Solo pochi giorni fa, nel corso di un’intervista, la coppia nata nella magione romana aveva rivelato i propri progetti futuri. Se Andrea aveva ribadito di essere sedotto dallo sguardo di Rosalinda, lei aveva ammesso: “Le persone sono convinte che se fai il GF Vip poi prendi uno stipendio fisso, ma non è così.

Noi dobbiamo fare i conti con la normalità. Oggi i conti in tasca li facciamo e non è il momento per comprare una casa”. Per il momento non si prevedono quindi grandi colpi di scena per i due ex gieffini, in attesa di una maggiore stabilità sia economica che relazionale.