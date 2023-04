Aria di festa in casa del giornalista Paolo Brosio: la madre Anna Marcacci Brosio ha, infatti, compiuto 102 anni.

Ha compiuto 102 anni Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e volto televisivo nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip Paolo Brosio. La donna è, al momento, ricoverata in ospedale per sottoporti ad alcuni controlli clinici.

Anna Brosio ha compiuto 102 anni, la madre del giornalista ha superato il secolo d’età

La madre del giornalista Paolo Brosio, Anna, ha spento 102 candeline. La donna ha festeggiato il suo compleanno insieme al figlio, personaggio noto nel mondo del piccolo schermo, a poca distanza dal giorno di Pasqua.

L’incredibile traguardo raggiunto dalla signora Brosio è, tuttavia, offuscato da suo recente ricovero. L’ultracentenaria, infatti, da alcuni giorni si trova al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, diretto dal dottor Giuseppe Pepe, dopo essere stata ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza a scopo precauzionale.

Il ricovero in ospedale

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la donna si trova presso la struttura sanitaria per sottoporsi a dei controlli clinici e verificare alcuni valori che appaiono alterati. La mamma del giornalista, tuttavia, ha manifestato la speranza di fare preso ritorno nella sua abitazione di Vittoria Apuana.

Anna Marcacci Brosio è nata a Marina di Pisa ma vive ormai da molto tempo a Vittoria Apuana, a Forte dei Marmi, insieme al figlio Paolo.