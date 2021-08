Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori: il bacio in spiaggia

Anna Tatangelo è stata paparazzata mentre baciava la sua presunta nuova fiamma: il rapper Livio Cori.

Mentre Gigi D’Alessio è stato paparazzato con la nuova fidanzata Denise Esposito (che sarebbe incinta del suo quinto figlio), Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: il rapper Livio Cori.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il bacio

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e smentite Anna Tatangelo è finalmente stata paparazzata durante un bacio appassionato con Livio Cori, prova definitiva di una sua liaison con il rapper. Per la cantante si tratta della prima liaison importante dopo la fine della sua lunga unione con Gigi D’Alessio (padre di suo figlio Andrea) che attualmente starebbe per diventare padre per la quinta volta insieme alla nuova fidanzata Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui.

Anna Tatangelo non ha confermato pubblicamente la sua relazione con Livio Cori, anche se già nei mesi scorsi si era più volte ipotizzata l’eventualità di una relazione tra i due.

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”, aveva svelato in un’occasione la cantante, che col rapper napoletano ha 3 anni di differenza.

I due confermeranno pubblicamente la liaison? In tanti tra i fan della cantante sperano proprio di sì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la rottura

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti ufficialmente addio a inizio 2020 dopo oltre 15 anni d’amore e la nascita del figlio Andrea.

Per amore della cantante Gigi D’Alessio si separò da Carmela Barbato, madre dei suoi primi 4 figli. Oggi il cantante è legato a Denise Esposito, recentemente paparazzata da Chi in evidente stato di gravidanza. Il suo quinto bambino dovrebbe nascere in autunno.

Anna Tatangelo: la vita da single

Dopo la rottura da Gigi D’Alessio Anna Tatangelo ha preso un appartamento tutto per sé e per suo figlio Andrea e ha chiesto pubblicamente di rispettare la sua privacy e quella del bambino in un momento tanto delicato. Lei e Gigi D’Alessio si erano separati una prima volta nel 2018 e poi avevano provato a tornare insieme, ma il loro ritorno di fiamma era durato meno di un batter di ciglia. La cantante ha trascorso un lungo periodo da sola prima di decidere di affrontare un nuovo legame.