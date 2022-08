Anna Tatangelo replica all'hater bigotta: le parole della cantante lasciano il segno.

Anna Tatangelo, tramite il suo profilo Facebook, ha replicato ad un hater che l’ha accusata di mostrare troppo le sue forme. La cantante ha perso la pazienza e l’ha asfaltata, tanto che il leone da tastiera ha cancellato il suo commento.

Anna Tatangelo replica all’hater bigotta

Via Facebook, Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in bikini. La cantante si sta godendo una vacanza ad Ibiza e, oltre a mostrare le bellezze del luogo, ha condiviso anche alcune immagini di sé. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla. Eppure, qualche hater frustrato c’è sempre. Una donna, in particolare, ha attirato l’attenzione di Anna perché l’ha accusata di essere una finta paladina delle donne.

Secondo il leone da tastiera, la Tatangelo è falsa perché combatte lo stereotipo di donna-oggetto e poi si mostra in costume sui social.

Le parole di Anna Tatangelo

Anna non ha incassato in silenzio e ha replicato:

“Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione“.

La Tatangelo ha letteralmente asfaltato l’hater. Citando grandi colleghe, come Jennifer Lopez e Madonna, Anna ha rimesso al suo posto il leone da tastiera, tanto che ha vinto la sua battaglia.

L’hater è stato asfaltato

L’hater, strano ma vero, è tornata nella sua tana senza rispondere. Non solo, ha addirittura cancellato il suo commento. Insomma, Anna ha replicato con grande eleganza ed è stata in grado di affossare l’odiatrice seriale del momento.