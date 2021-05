Annalisa Minetti sorprende tutti: “Con questi occhiali riesco a leggere e a vedere i volti”

Una rivelazione di Annalisa Minetti a Domenica Live ha letteralmente sorpreso tutti: gli speciali occhiali che le permettono di vedere

La talentuosa Annalisa Minetti ha letteralmente strabiliato tutti con il suo recente racconto a Domenica Live da Barbara D’Urso. L’ex reginetta di bellezza, affetta da una malattia oculare ereditaria chiamata retinite pigmentosa, ha infatti sottolineato come molte cose apparentemente banali non siano mai state per lei scontate, come prendere un libro e leggere una favola ai suoi figli.

“È una grande ricchezza che prima non avevo e che adesso ho”, ha di fatto precisato la cantante lombarda, parlando poi di alcuni particolarissimi occhiali.

Annalisa Minetti e gli occhiali speciali

Grazie infatti a uno speciale dispositivo, Annalisa Minetti ha oggi la possibilità di leggere e di vedere i volti delle persone che le sono accanto. “Il giudizio della gente c’è sempre. A volte, anche se queste informazioni possono essere utili alla comunità […], non si fidano di questa tecnologia.

Mi è stato detto che strumentalizzo il mio problema per andare in tv, ma non credo sia così […]. Mi batto affinché tutti possano sapere, perché chi sa possa vedere. È un discorso che faccio sempre con grande umiltà”.

Annalisa Minetti commossa e felice: “Grazie a questi occhiali leggo e riconosco le persone” https://t.co/MrgIemwpyj — FQMagazine (@FQMagazineit) May 24, 2021

“La mia vita è meravigliosa da quando uso questo dispositivo” Annalisa Minetti ci spiega come funzionano i suoi occhiali speciali nella #cabinagold di #DomenicaLive pic.twitter.com/mTx3RRm6pS — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021

Anche la padrona di casa ha peraltro assicurato che la presenza di Annalisa in trasmissione non era legata a nessun tipo di pubblicità. Al contrario, la modella e cantante ha avuto come intento solamente quello di far conoscere una concreta soluzione a una problema sicuramente molto importante.