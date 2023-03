In camera c'erano diversi coltelli e l'uomo era grave: annuncia il suicidio in una mail ad un parente che chiama i carabinieri

Inoltra a un suo parente una mail con la quale annuncia il suicidio.

In Campania un uomo annuncia il suicidio in una mail ad un parente che chiama i carabinieri, a quel punto militari e Vigili del Fuoco arrivano giusto in tempo per salvare un 54enne casertano. La vicenda è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove l’uomo è stato salvato dall’intervento dei Carabinieri, allertati dal parente con una telefonata al 112. Dopo l’allarme sul posto è intervenuta a razzo una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.

Annuncia il suicidio in una mail

A quel punto gli uomini dell’Arma, dopo aver più volte bussato alla porta senza ottenere risposta, “hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta con i quali, utilizzando la scala aerea sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una porta finestra ubicata al terzo piano dello stabile”. E lì gli operanti, arrivati in camera da letto hanno trovato l’uomo, privo di conoscenza, “riverso sul letto con il capo coperto da una busta di plastica, una corda legata al collo”.

Sacco sulla testa e coltelli ovunque

“Poggiati sul letto nelle immediate vicinanze dell’uomo sono stati trovati diversi coltelli. L’uomo presentava anche ferite da taglio all’altezza del polso e avambraccio sinistro”. In quel frangente è stato quindi richiesto l’intervento del 118 ed i sanitari hanno prima rianimato il 54enne sul posto e successivamente “trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, dove è attualmente ricoverato, non in pericolo di vita”.