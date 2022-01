Anthony Fauci: “Alta probabilità che il Covid sia di origine naturale”

Le parole di Anthony Fauci: “Con un salto da pipistrello ad altro animale fino all'uomo c'è un'alta probabilità che il Covid abbia avuto una origine naturale”

Anthony Fauci lo ha detto chiaramente a due anni dalla comparsa ufficiale, ovviamente non biologica, del coronavirus e dall’esplosione della pandemia : “C’è un’alta probabilità che il Covid sia di origine naturale”. A due anni dai fatti di Wuhan dunque il virologo della Casa Bianca sembra orientato a sconfessare la tesi del virus sfuggito da un laboratorio.

Anthony Fauci chiude il caso di Wuhan: “Covid di origine naturale”

Ha affermato Fauci in queste ore: “La maggior parte dei virologi molecolari sono fortemente convinti che le circostanze e le prove raccolte sinora puntino con molta, molta forza ad un evento naturale che ha portato al Sars-Cov2”. Attenzione, quel “molta molta forza” detto da uno scienziato che lavora di fatto per il nemico politico più accreditato della Cina ha un valore particolare. Ad ogni modo Fauci ha spiegato che il Covid è probabilmente emerso “da un passaggio del virus dagli animali agli esseri umani”.

L’origine naturale del Covid e le parole di Fauci: “Salto da pipistrello ad altro animale fino all’uomo”

Ed ha chiarito: “Probabilmente il salto è avvenuto da un animale tipo un pipistrello ad un altra razza animale e poi all’uomo. Ossia in modo simile a quanto accadde per Sars-Cov1 e il Mers quando i virus sono saltati dai pipistrelli ai cammelli, agli umani”.

Lo spiraglio di Fauci alla possibilità che il Covid non sia di origine naturale: “Forse studiato ma sfuggito”

Poi il consulente del presidente Usa Joe Biden si è lasciato uno spiraglio aperto: “Dobbiamo sempre rimanere aperti alle possibilità, ad esempio, che il virus, magari presente in un laboratorio per essere studiato, sia sfuggito per caso”.

Poi la chiosa, a dire il vero un tantino bipolare considerando che a parlare è uno scienziato: “Ma di nuovo la maggior parte degli esperti crede ad un evento naturale”.