Antonella Clerici non sta bene. Il silenzio della conduttrice milanese allarma il pubblico di È sempre mezzogiorno, che né lunedì 9 né martedì 10 ottobre è andato in onda.

La foto su X-Twitter che preoccupa i fan

A destare preoccupazione tra il pubblico Rai è stata una fotografia postata dalla conduttrice su X-Twitter: l’immagine di lei distesa sul letto – sono inquadrate soltanto le gambe – con un termometro, un saturimetro e un telecomando sullo sfondo. La conferma del malessere nel commento alla foto: «Spero di rimettermi presto per È sempre mezzogiorno».

Il programma tv continua a slittare

Inizialmente annullato solo per la giornata di lunedì 9, È sempre mezzogiorno non è andato in onda neanche il giorno successivo: come gran parte del pubblico ha notato (e ha fatto notare), sono state trasmesse due puntate in replica. E se c’è chi sperava che il programma andasse avanti anche senza di lei, magari con qualcun altro alla conduzione, la Rai al momento non sembra considerare la possibilità di affidare il timone di È sempre mezzogiorno ad altre mani. Null’altro è noto sulle condizioni di salute della Clerici: tuttavia, non essendo nell’aria l’idea di una possibile sostituzione, è probabile che la conduttrice possa tornare presto a stare bene.