Antonella Elia è positiva al Covid: “Non so se farò La Pupa e il Secchione”

Antonella Elia ha confermato di essere risultata positiva al Covid a poche ore dalla messa in onda de La Pupa e il Secchione.

Antonella Elia ha confermato la voce circolata nelle scorse ore in merito alla sua positività al Coronavirus. La showgirl non sa se potrà partecipare a La Pupa e Il Secchione in veste di giudice del programma.

Antonella Elia è positiva al Covid

A poche ore dal debutto della nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, la giudice Antonella Elia è risultata positiva al Coronavirus. Lei stessa ha confermato la notizia ai fan, mostrandosi tramite stories via social con la mascherina sul volto.

“Sono in una situazione un poco bizzarra, sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo”, ha dichiarato tramite social, e ancora: “Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà”.

Antonella Elia sarebbe risultata positiva al Covid quando si è recata agli studi Mediaset e ha eseguito il tampone all’interno di un’ambulanza lì presente. Secondo indiscrezioni la produzione del programma si sarebbe già mossa per cercare un sostituto.

Antonella Elia e Paola Caruso assenti dallo show?

Secondo i rumor in circolazione Antonella Elia potrebbe non essere l’unica a dover rinunciare a prendere parte al programma: come lei infatti anche Paola Caruso potrebbe essere assente alla prima puntata dello show.

La showgirl ha avuto un attacco allergico mentre si trovava in un hotel della Capitale, dove stava rispettando il periodo d’isolamento precauzionale previsto proprio per la sua partecipazione al programma.

Al momento non sono emerse conferme sulla questione e non è chiaro se, anche nel suo caso, la produzione dello show cercherà un sostituto.