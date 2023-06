Antonella Elia non si sposa più con Pietro: "Ho deciso di no. Per ora"

La showgirl Antonella Elia ha rivelato che, almeno per ora non sposerà il compagno: "Tra 10 anni avrò ne avrò 70".

Dagli inizi della sua carriera, alla vita privata, passando per alcuni aneddoti particolarmente curiosi… la showgirl Antonella Elia si è raccontata a tutto tondo in una intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”. Nel corso di questa lunga “chiacchierata” ha anche parlato del suo rapporto con il compagno Pietro Delle Piane e della sua decisione di non sposarlo, nonostante lui glielo avrebbe chiesto due volte: “Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà“, è quanto ha spiegato.

Antonella Elia non sposa più il compagno Pietro: “Per ora ho detto di no”

La showgirl ha motivato il suo rifiuto a convolare a nozze puntando l’attenzione su un fattore che considera molto importante, vale a dire gli anni di differenza. Antonella Elia compirà il prossimo 1 novembre 60 anni, mentre il fidanzato Pietro Delle Piane ha 10 anni in meno di lei: “Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere“, ha osservato.

Da Corrado ai fallimenti in carriera

Gli anni più importanti della sua carriera li ha vissuti soprattutto nella prima metà degli anni ’90. Dopo aver recitato in diversi spot nel decennio precedente (solo per citarne alcuni Vicks Sinex, shampoo Clear, Lines), Elia è approdata alla corte di Corrado a “La Corrida – dilettanti allo sbaraglio dove verrà confermata anche nel 1991, 1993 e 1994. In quegli stessi anni prende parte anche ad altri storici programmi come Pressing e La Ruota della Fortuna: celebre sarà la sua reazione entusiasta quando una concorrente rifiuterà come premio una pelliccia in quanto obiettrice di coscienza.

Ad un certo punto sceglierà di lasciare i riflettori della televisione per quelli del teatro, una decisione che ha spiegato le “ha distrutto la carriera”. Per un periodo studierà anche a Los Angeles con l’obiettivo di diventare attrice. Farà anche un provino con Pupi Avanti: “Solo quando mi misi a piangere mi disse: vedi adesso sei credibile“.