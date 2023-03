Antonella Fiordelisi: "Ho una sorella, non parliamo da cinque anni"

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha confessato per la prima volta di avere una sorella che però non vedrebbe da ben 5 anni.

Antonella Fiordelisi: la confessione sulla sorella

A sorpresa Antonella Fiordelisi ha confessato al GF Vip che ha una sorella e che non parlerebbe con lei da 5 anni. I rapporti tra le due si sarebbero interrotti per motivi che la concorrente ha preferito tenere per sé e agli altri concorrenti ha confessato:

“Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella, ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni. No, non è figlia di Stefano. Abbiamo la stessa madre, ma due padri diversi. Lei ha dieci anni più di me. Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre. Lei è pugliese, di Bari, ma adesso vive a Roma. Sì sta qui perché fa l’ingegnere e lavora molto. Da piccola e da ragazzina la frequentavo. Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà.”

Antonella ha dichiarato che avrebbe provato a riallacciare i rapporti con sua sorella ma sempre senza successo. La sorella della modella replicherà alle sue parole? In tanti sono curiosi di sapere se la sua partecipazione al reality show possa essere servita a farle riavvicinare, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.