Antonio Caprarica sulla foto ritoccata di Kate Middleton: "Tutto in dubbio"

Antonio Caprarica sulla foto ritoccata di Kate Middleton: "Tutto in dubbio"

Antonico Caprarica, massimo esperto italiano della Royal Family, ha detto la sua sulla foto ritoccata di Kate Middleton. A suo dire, ci sono due possibilità: “una sciatteria di Palazzo” o un “autogol terrificante“.

Antonio Caprarica: il suo pensiero sulla foto ritoccata di Kate Middleton

Intervistato da Adnkronos, Antonio Caprarica ha commentato la faccenda delle modifiche di Kate Middleton alla foto con i figli. L’esperto della Royal Family non ha alcun dubbio: si tratta di “una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di Palazzo“. A suo dire, “se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto“.

Il pensiero di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica, massimo esperto italiano di Royal Family, ha proseguito:

“Lo sa anche un bambino che le foto ormai sono riconoscibili se taroccate. (…) È incredibile che l’entourage di Kate abbia voluto mandare in giro una foto ritoccata senza accurate verifiche. L’alternativa è molto peggio, una tragedia maggiore, e se la nascondessero in questo modo sarebbero dei citrulli, degli incapaci“.

Il giornalista ha anche sottolineato che Kate Middleton è una grande appassionata di fotografia, motivo per cui non è nuova all’utilizzo di programmi come Photoshop.

Antonio Caprarica: qual è la verità su Kate Middleton?

Caprarica non sa quale sia la verità su Kate Middleton, motivo per cui ha puntato il dito verso l’ufficio di comunicazione di Buckingham Palace. Antonio ha concluso: