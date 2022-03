Antonio Medugno deluso da Delia Duran: lo sfogo

Antonio Medugno ha confessato ai fan di essere deluso dal comportamento di Delia Duran.

Nella casa del GF Vip 6 Delia Duran si è pericolosamente avvicinata a Antonio Medugno e però, finito il programma, non si sarebbe più fatta viva con l’Influencer. Lo stesso Medugno si è sfogato sulla questione.

Antonio Medugno contro Delia Duran

Una volta terminata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Delia Duran avrebbe smesso di farsi viva con Antonio Medugno nonostante i due si fossero ripromessi di vedersi anche al di fuori della Casa. Attraverso i social Medugno si è sfogato con i fan, affermando che la Duran avrebbe smesso di farsi vivo con lui:

“Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l’ho più sentità, sarà indaffarata, non lo so, però vabbè me lo aspettavo”, ha detto.

Delia risponderà all’ex compagno d’avventura? E soprattutto i due torneranno a vedersi al di fuori del programma?

Delia Duran e Alex Belli

Nel frattempo la modella sembra aver inaspettatamente ritrovato la serenità accanto a Alex Belli, con cui ha promesso che presto avrà un figlio.

“All’inizio non capivo niente, ero in una fase confusionale che mi impediva di capire cosa stesse avvenendo. Per quello mi sono ritrovata su un binario totalmente diverso.

Fatto sta che nella mia follia più totale ho anche strappato l’anello di Alex, me lo sono tolta. Quando però due anime si uniscono, è nella separazione che ti rendi conto che se c’è l’amore, malgrado gli alti e bassi, puoi perdonare. L’ho perdonato perché lo amo”, ha confessato dopo la fine del GF Vip, e ancora: “Sono felicissima, ma il mio sogno più grande è quello di diventare mamma”.