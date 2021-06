Arezzo, bambino di 9 anni investito da una moto: è grave, ricoverato all’ospedale Meyer

Un bambino di 9 anni è stato investito da una moto ad Arezzo ed è stato ricoverato all’ospedale Mayer in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Arezzo: un bambino di 9 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da una moto sulla Strada Regionale 71.

Arezzo, bambino di 9 anni investito da una moto: ricoverato all’ospedale Meyer

Nella mattinata di martedì 22 giugno, poco prima di mezzogiorno, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto unamoto e un bimbo di soli 9 anni: il piccolo è stato investito mentre stava camminando lungo la Strada Provinciale 71, in prossimità del centro commerciale di Olmo, in provincia di Arezzo, in Toscana.

In seguito allo schianto, i presenti hanno rapidamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine: sul luogo del sinistro, infatti, si sono subito recati il personale del 118 di Arezzo, gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo e i vigili de lfuoco del comando sito in via degli Accoliti.

Una volta giunti sul posto, i paramedici hanno avuto modo di constatare che sia il bambino che il motociclista, entrambi di origine aretina, erano rimasti feriti nel sinistro.

Le forze dell’ordine, invece, hanno effettuato i rilievi del caso, si sono occupati della gestione del traffico e hanno aperto un’indagine volta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che ha comportato la tragica e improvvisa scomparsa del ragazzo.

Arezzo, bambino di 9 anni investito da una moto: i soccorsi

Il bambino rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 71, nella tarda mattinata di martedì 22 giugno, è stato trasportato presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Il trasferimento è stato reso possibile con l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso.

Il piccolo, sulla base delle informazioni sinora trapelate, sarebbe stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata: ciononostante, sembra che il giovane paziente non sia al momento in pericolo di vita.

In ospedale, è stato indirizzato anche il motociclista, 47 anni, che è arrivato presso al pronto soccorso del San Donato di Arezzo in codice giallo.

Arezzo, bambino di 9 anni investito da una moto: le dinamiche

Le dinamiche che hanno provocato l’incidente sono ancora in fase di accertamento ma, in relazione alle prime ipotesi formulate dagli inquirenti, sembrerebbe che il bambino – che si trovava in compagnia del fratello di pochi anni più grande e della nonna – stesse attraversando la strada quando sarebbe sopraggiunta la moto del 47enne. Il mezzo a due ruote, proveniente dalla Valdichiana e diretto ad Arezzo, ha tentato di scansare il piccolo e non investirlo, finendo per essere sbalzato fuori strada.

Secondo gli accertamenti preliminari, inoltre, il bimbo non avrebbe attraversato sulle strisce ma, siccome dai controllipreliminari effettuati risulta che non siano presenti strisce pedonali nell’aria entro 100 metri dal luogo del sinistro, è già stato riconosciuto che, per legge, al piccolo fosse consentito attraversare la sede stradale al di fuori delle strisce pedonali in loro assenza.