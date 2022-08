Arisa, il dolce messaggio di Vito Coppola per il suo compleanno: la reazione della cantante

Vito Coppola ha condiviso un messaggio molto dolce ed emozionante per il compleanno di Arisa. La cantante ha subito reagito in modo inaspettato.

Arisa, il dolce messaggio di Vito Coppola per il suo compleanno

Vito Coppola ha scritto un messaggio molto speciale in occasione del compleanno di Arisa, facendo scatenare i fan. “Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31. A metà strada ‘tra’ Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto è questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. ‘Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio’. Tu sai già tutto. Io so già tutto.

L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. ‘Sei un dono della natura’” ha scritto Vito Coppola. Parole piene di amore e di stima per la sua ex compagna Arisa.

La reazione di Arisa

Vito Coppola ha condiviso una foto e un video di un momento di grande felicità vissuto con Arisa.

Il suo messaggio non è passato inosservato e la cantante ha subito commentato. “Grazie cuore mio” ha scritto Arisa. I fan si sono scatenati, sottolineando quanto il loro legame sia forte e meraviglioso. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.

Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato” aveva dichiarato Arisa, dopo la rottura con Vito Coppola, in un’intervista per il settimanale Oggi.