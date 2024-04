Paura per Arisa durante un concerto: una fan si sente male e la cantante interrompe l’esibizione per chiedere il soccorso di un’ambulanza. Il video del momento è diventato virale.

Arisa: un fan si sente male al suo concerto

Martedì scorso, durante un concerto a Sessa Aurunca, comune della provincia di Caserta, Arisa ha vissuto attimi concitati. Una fan si è sentita male durante la sua esibizione e lei ha interrotto tutto per chiedere il soccorso di un’ambulanza. E’ addirittura scesa dal palco per accertarsi delle sue condizioni.

Arisa iconica anche in situazioni difficili

Appena Arisa si è resa conto del malore della fan ha interrotto l’esibizione. Dal palco ha urlato:

“Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose“.

Arisa rassicura tutti al concerto: la fan sta bene

Arisa è anche scesa dal palco per accertarsi delle condizioni della fan. Poco dopo, è tornata in postazione, ha rassicurato tutti in modo scherzoso e ha portato a termine il concerto. La fan ha solo avuto un abbassamento di pressione e grazie alle cure dei medici è tornata in forma. Il video del momento, nel frattempo, è diventato virale.