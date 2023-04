Gli ascolti tv di domenica 16 aprile 2023 non lasciano spazio a dubbi. Vediamo chi ha vinto la gara e come se la sono cavata gli altri programmi.

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: chi ha vinto

L’offerta televisiva di domenica 16 aprile 2023, seppur ampia, ha visto pochi trionfi in termini di ascolti. Ad aver vinto la gara è stato Rai1, che ha trasmesso la replica della fiction La sposa. La produzione con protagonista l’attrice Serena Rossi ha raccolto davanti allo schermo 2.582.000 spettatori, con il 14.7% di share. Canale 5, con una nuova puntata de Lo Show dei Record, ha interessato 2.347.000 spettatori, pari al 15.2% di share.

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: tutti i dati

Gli ascolti di domenica 16 aprile 2023 vedono piazzarsi bene Che tempo che fa. La trasmissione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha raccolto davanti allo schermo 2.409.000 spettatori, con il 12.2% (dalle 22:18 alle 0:15 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.607.000 spettatori, con il 11.4% di share). Su Italia 1, Le Iene Presentano Inside ha interessato 1.058.000 spettatori, pari al 6.3% di share. Bene per Rai2, che con NCIS Los Angeles ha conquistato 989.000 persone con il 4.9% di share, mentre con Blue Bloods 1.129.000 con il 5.9%.

Ascolti tv domenica 16 aprile 2023: male per Zona Bianca

Rete4 con il talkshow Zona Bianca non se l’è cavata benissimo: 614.000 spettatori con il 4.4% di share. Idem per LA7 che, al posto di Non è l’Arena, ha piazzato Flawless – Un Colpo Perfetto: 441.000 persone con il 2.4%. In media con gli ascolti tv di sempre è Tv8, che ha mandato in onda la gara di Moto 2 (823.000 persone con il 4.1% di share) e la gara di Moto GP (948.000 spettatori con il 6.8%). Sconfitta anche per Canale Nove con Little Big Italy (331.000 persone con il 2%), 20 con La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones (623.000 – 3.4%), Rai4 con Devil’s Knot – Fino a prova contraria (341.000 – 1.8%), Real Time con Ti Spedisco in Convento (355.000 – 1.8%) e Top Crime con Colombo (366.000 – 1.9%).