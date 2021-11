Asti, il sindaco indossa la gonna lunga in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Il sindaco di Asti ha indossato la gonna sotto la fascia tricolore per tutti gli appuntamenti del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne

Bella iniziativa di Maurizio Rasero, Il sindaco di Asti ,che ha indossato la gonna lunga sotto la fascia tricolore per tutti gli appuntamenti del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.

Rasero ha commentato così la sua iniziativa di indossare una gonna lunga durante tutti i suoi appuntamenti nella giornata contro la violenza sulle donne: “Servono gesti forti per portare l’attenzione su una questione, stop alla violenza contro le donne. In altri giorni questo potrebbe sembrare una pagliacciata, oggi è un gesto di rispetto.”

Il Sindaco di Asti indossa la gonna sotto la fascia tricolore: l’iniziativa del liceo di Monza

Il Sindaco di Asti ha ripreso un’iniziativa che era stata pensata e messa in atto da un gruppo di studenti del liceo Zucchi di Monza, i quali si erano presentati in istituto in gonna per dire basta agli stereotipi di genere.

La dirigente del liceo aveva sostenuto quell’iniziativa, spiegata così dagli studenti protagonisti: “Lo facciamo perché siamo contro la sessualizzazione del corpo e la mascolinità tossica.”

È lo stesso Maurizio Rasero a postare sui propri profili social una foto che lo ritrae in gonna. Un gesto che ha attirato ovviamente molte interazioni, tra like e commenti, per lo più a sostegno dell’iniziativa.