Aurora Ramazzotti ha attaccato Pio e Amedeo, i due conduttori di "Felicissima Sera" a seguito dell'uso delle parole fro***o e neg**o.

“L’uso di parole come neg*o e froc**o in Tv è sbagliato, fanno male”, queste le parole dell’influencer e inviata de “Le Iene” Aurora Ramazotti che sui social ha scritto un post di sfogo contro i conduttori di “Felicissima Sera” Pio e Amedeo che nel corso della puntata hanno dichiarato che parole come fr***o o neg*o non sono di per sé sbagliate quanto piuttosto l’intenzione che è da condannare.

Un’affermazione questa che non è stata condivisa dalla stessa Ramazzotti che ha messo in evidenza come anche solo pronunciare determinate parole costituisca di per sé una cattiva intenzione.

Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo – fr***o e neg**o non sono sbagliati

“Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, conta l’intenzione. Se l’intenzione è cattiva, allora è da condannare. Il politically correct ha rutt’ u’ ca**”, queste le parole del duo Pio e Amedeo che hanno a dir poco contrariato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora che sui social senza troppi giri di parole ha condannato la frase pronunciata dai due conduttori di Canale 5.

Quello del politicamente del resto in questi ultimi anni è un tema apertissimo che ha scatenato non poche dispute. Dire parole come fr***o e ne**o non è offensivo secondo il duo comico, ma alla base conta conta l’intenzione.

Aurora Ramazzotti contro Pio e Amedeo – lo sfogo sui social

Eppure il messaggio inviato da Aurora Ramazzotti sui social non mostra alcuna certezza sull’opinione che si è fatta circa il monologo del duo comico. Senza troppi giri di parole Aurora Ramazzotti ha scritto che “Fare distinzione tra l’eccesso di “politicamente corretto” (che infastidisce anche me) e l’uso di parole che hanno assunto connotazioni prettamente spregiative e discriminatorie è d’obbligo”, aggiungendo inoltre che: “Questa cosa che si continui imperterriti ad avere la presunzione di decidere cosa sia offensivo per una categoria di cui non si fa parte e di cui non si conoscono le battaglie, il dolore, le paure, il disagio, la discriminazione..rimane a me un mistero irrisolvibile”.

