Aurora Ramazzotti in ciabatte e con i calzini: il nuovo trend per l’autunno 2021

Nessun imbarazzo né vergogna: il nuovo trend è una garanzia, parola di Aurora Ramazzotti. Dopo Chiara Ferragni, anche la figlia di Michelle lo apprezza.

Bella, di talento, carismatica, determinata e davvero simpaticissima: Aurora Ramazzotti è una celebre figlia d’arte che ha molto di sé da raccontare. È riuscita a farsi strada nel mondo della radio e sul piccolo schermo, ma è sui social che la figlia di Eros e Michelle è seguitissima.

Immortala diversi momenti della sua quotidianità, dalle giornate trascorse con il fidanzato Goffredo alle uscite con le amiche, ma anche vacanze e progetti lavorativi. I fan sono sempre curioisi e pronti a scoprire le novità. Aurora Ramazzotti offre anche consigli di moda e l’ultimo scatto, che la immortala in ciabatte e con i calzini, è già pronto a dettare la moda del prossimo autunno: sarà davvero il nuovo trend?

Aurora Ramazzotti in ciabatte con i calzini

Abbatte gli stereotipi e le dicerie. Addio luoghi comuni: non è vero che l’abbinamento ciabatte con calze richiama il gusto dello “straniero in vacanza in Italia”. Lo dimostra lo stile, la disinvoltura e la naturalezza sfoggiata da Aurora Ramazzotti, pronta a dettare nuove mode.

Sui suoi social, la Ramazzotti si è mostrata in ciabatte e calzini gialli: fashion, bella e sempre alla moda.

Aurora Ramazzotti in ciabatte con i calzini: dove trovarle

Finita di nuovo sotto i riflettori a causa di false dichiarazioni e indiscrezioni varie sul suo conto (dalla presunta crisi con il fidanzato al litigio con la sua migliore amica), Aurora Ramazzotti è tornata a penare al lavoro. Intanto offre consigli di moda ai fan che la seguono fedelmente.

Le ciabatte che indossa assomigliano alle classiche ciabattine da piscina, ma sono molto di più: sono una vera moda dell’estate 2021.

La figlia di Michelle evita di rimetterle nell’armadio, ma torna a sfoggiarle anche alla vigilia dell’autunno. Il trend delle calzature in gomma è stato lanciato dalle Yeezy di Adidas, andate sold out a pochi giorni dal lancio. Ma è possibile acquistarle anche low cost, da Zara a Oysho e non solo.

Aurora Ramazzotti in ciabatte con i calzini: dopo la Ferragni anche la figlia di Michelle

Ciabatte e calzini fanno discutere per alcuni, che preferiscono oltrepassare la moda, non sentendosi a proprio agio. Eppure, il trend sembra pronto a tornare nell’autunno 2021. La comodità, inoltre, è sempre gradita. L’ideale per giornate uggiose. Le pantofole assicurano un certo comfort anche quando si rimane per intere giornate lontano da casa e i calzini tengono i piedi caldi in giornate più umide e fresche.

Chiara Ferragni, un anno fa, era stata la prima a proporre l’abbinamento originale, ma la Ramazzotti sembra seguirla. In quanti sono pronti a imitarle?