Aurora Ramazzotti non rinuncia allo sport in gravidanza: le foto

Aurora Ramazzotti non rinuncia al suo amato sport in gravidanza. Tutto quello che c'è da sapere.

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e ora che il suo pancione è sempre più evidente lei stessa ha dato prova di non aver rinunciato alla ginnastica dolce per il bene suo e del piccolo.

Aurora Ramazzotti: la ginnastica in gravidanza

Dopo aver subito uno stop all’attività motoria durante i primi mesi di gravidanza, Aurora Ramazzotti ha ripreso a svolgere il suo workout quotidiano e lei stessa si è mostrata via social mentre eseguiva alcuni esercizi di ginnastica dolce, che serviranno a far sentire meglio lei e il bambino in attesa del parto. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha sempre amato fare attività sportiva e lei stessa ha svelato quanto le sia pesato dovervi rinunciare nei primi mesi della sua gravidanza a causa di alcuni effetti collaterali (come spossatezza e nausee).

Il piccolo di Aurora e Goffredo dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023 e la coppia per il momento non ha ancora svelato quale sarà il suo nome.

Intanto i fan sono impazienti di saperne di più e seguono assiduamente le stories di Aurora che, giorno per giorno, li aggiorna su questo delicato momento della sua vita.

Nei giorni scorsi Aurora, accompagnata da sua madre Michelle e dalle sue sorelle, si sarebbe recata in una prestigiosa clinica svizzera dove avrebbe deciso di dare alla luce il suo primo bebè. La clinica sarebbe la stessa in cui è nata anche lei ed è frequentata da moltissimi vip.