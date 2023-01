Autobus si ribalta in autostrada: 60 passeggeri a bordo

L'autobus di ribalta in autostrada e i passeggeri restano intrappolati. Queste le loro condizioni. Grossi disagi per gli automobilisti.

Paura a Padova, dove un autobus si ribalta in autostrada.

Grossi disagi alla viabilità e persone ferite sono il bilancio dell’incredibile incidente avvenuto oggi, 16 gennaio 2023. Chiusi alcuni tratti di strada.

Il sinistro è avvenuto sullo svincolo di giunzione tra le autostrade A13 e A4 a Padova. L’autobus aveva a bordo circa 60 persone, tutti originari della Romania e diretti proprio nello Stato dell’Europa Orientale. Fortunatamente non ci sono feriti gravi e quasi tutti i passeggeri sono stati accolti al casello di Padova Est dove sanitari e volontari hanno fornito loro assistenza ed hanno valutato le loro condizioni in seguito all’incidente.

Non è chiara la dinamica del sinistro, ma quasi sicuramente il conducente ha perso il controllo del mezzo di traporto.

L’intervento dei vigili del fuoco e i disagi per la chiusura delle strade

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza l’area ed aiutare i passeggeri ad uscire dall’autobus. Oltre al tratto di strada dell’A13, come si legge su Today, è stato chiuso anche l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste per chi da Bologna è diretto verso Padova.

Questo ha causato parecchi disagi alla viabilità.