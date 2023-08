"Mamadou è un fantasma che i tanti onesti cittadini di Viterbo hanno preferito non vedere"

Giuseppe Picchiarelli, avvocato di Viterbo, ha trovato nelle vicinanze del suo studio un bimbo di sei anni senza vestiti e senza scarpe.

L’avvocato Picchiarelli ha pubblicato su Facebook un messaggio, dove racconta quanto accaduto e in un’intervista a Fanpage.it definisce il bambino come un “fantasma” perché i tanti onesti cittadini di Viterbo hanno preferito non vederlo.

Il racconto

“Questa mattina alle 7:30 ho trovato un bambino riverso a terra sotto il mio studio legale, completamente nudo e scalzo. Fuori diluviava e lui era sotto un portico ma all’aperto, quindi decisamente al freddo. Comincio a parlarci, gli do un costume che avevo comprato per mio nipote, sbagliando taglia, e un mio amico gli mette una maglietta. Poi gli dico che lo avrei riportato a casa perché la mamma sarebbe stata in pensiero. Mentre gli dico questo, manifesta la paura di tornare a casa perché la mamma lo avrebbe picchiato.

Noi avevamo contattato le forze dell’ordine e il soccorso medico, prudenzialmente“, dichiara il legale.

“Mamadou è un fantasma che i cittadini di Viterbo hanno preferito non vedere”

“La vera notizie è che il bimbo provenisse da un centro poco lontano dal mio studio e quindi, per raggiungere il mio studio, nudo e scalzo sotto il diluvio, ha attraversato un delle vie più trafficate di Viterbo senza che nessuno si sia fermato“, denuncia l’avvocato.

“Non riesco a dimenticare il suo sguardo perso nel vuoto, tra paura e smarrimento. Mamadou è invisibile perché la sua fragile esistenza ci richiama alle nostre responsabilità sbattendocele in faccia. Mamadou è un fantasma che i tanti onesti cittadini, che a quell’ora attraversavano Viterbo, hanno preferito non vedere, girando il capo dall’altra parte”.

Giuseppe Picchiarelli conclude augurando a Mamadou “buona vita“, anche se in questo squallido mondo “non sarà facile“.

