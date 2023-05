Avvolta dalle fiamme mentre cucina, a Roma in elicottero

Un incidente domestico dall’esito severo con una donna avvolta dalle fiamme mentre cucinava che è stata elitrasportata a Roma. Una 48enne di Lavinio è in condizioni molto gravi all’ospedale Sant’Eugenio della Capitale, presso il reparto grandi ustionati del nosocomio. Tutto si è verificato nella località località marittima nel comune di Anzio, sul litorale a sud di Roma. L’incidente domestico sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 2 maggio, quando la 48enne è stata avvolta dalle fiamme mentre stava cucinando un pasto ai fornelli.

Le fiamme l’hanno avvolta del tutto

Da quanto scrivono i media che hanno trattato la notizia le fiamme hanno circondato la donna, una cittadina del Bangladesh, fino ad avvolgerla. E da quanto si apprende in sui aiuto è immediatamente arrivato il marito, un suo connazionale di sessanta anni. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi e ha provveduto lui stesso a spegnere le fiamme, arrivando ad ustionarsi le mani. I media spiegano che non ci sono stati danni di propagazione del rogo all’immobile, ma danni gravissimi per la povera vittima.

Il gesto disperato di soccorso del marito

Vittima che è stata trasportata d’urgenza al centro grandi ustionati del Sant’Eugenio dove si trova ancora adesso in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono arrivati i carabinieri della territoriale che hanno allertato il 118. Gli operatori dell’Ares 118 hanno preso in cura i due coniugi. Il marito all’ospedale di Anzio da cui è stato dimesso con 10 giorni di prognosi, la donna al Sant’Eugenio in condizioni gravi e con ustioni sull’80% del corpo.