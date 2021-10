Il nobile gesto da parte di Al Bano nei confronti della sua maestra: si ritira per permetterle di recuperare dopo un infortunio

Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle non sono mancate emozioni e colpi di scena. Un momento che ha lasciato anche Milly Carlucci a bocca aperta è stato la decisione di Al Bano da ritirarsi.

Ballando con le Stelle, Al Bano si ritira

Si è aggiudicato la vittoria della terza puntata di Ballando con le Stelle, ma ha anche fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. Al Bano Carrisi, protagonista di questa edizione con la maestra Oxana Lebedew, nel momento della classifica ha deciso di volersi ritirare (temporaneamente) dalla gara, per evitare cosi di far finire Fabio Galante e Memo Remigi allo spareggio.

Al Bano e il nobile gesto verso la sua maestra

Ma il motivo del ritiro di Al Bano sarebbe un altro: “L’avevo paventata, glielo avevo detto poco fa.

Io vorrei che Oxana andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera -dice il cantante-. Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te”. Insomma, Al Bano avrebbe voluto ritirarsi per concdere alla sua maestra di danza di riprendersi da un infortunio avvenuto durante le prove generali del talent che la costringe a ballare con molta fatica.

Il cantante ha però rassicurato i fan: tornerà non appena Oxana si sarà ripresa.

Al Bano si ritira, la commozione della maestra Oxana

Il gesto nobile di Al Bano ha fatto commuovere la sua maestra di ballo: “Voglio ringraziare tutta la grande e gentilissima famiglia di Ballando con le Stelle per aver fatta sentire la benvenuta qui -ha commentato Oxana-. Ad ogni singola persona della squadra, voglio ringraziarvi per la vostra cura e il vostro affetto.

Mi spiace per quello che mi è accaduto con il mio piede ma vorrei mostrare la mia vera danza“. Il tutto è avvenuto a insaputa di Milly Carlucci, che dopo un breve confronto con gli autori ha invitato Al Bano a non lasciare la trasmissione e ad attendere che si riprenda per poter poi rientrare in gara.