Ballando con le Stelle, il giudice Fabio Canino non è in studio: qual è il motivo

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 19 novembre è iniziata con due notizie non decisamente positive.

Selvaggia Lucarelli è in lutto per via della morte della madre, mentre il giudice Fabio Canino è risultato positivo al Covid. Quest’ultimo è assente in studio ed è intervenuto in collegamento attraverso un grande monitor posizionato nel banco dei giudici.

Ballando con le Stelle, Fabio Canino è positivo al Covid

Fabio Canino ha dato l’annuncio poco prima dell’inizio della puntata attraverso un post su Instagram: “La settima puntata di @ballandoconlestelle per la prima volta da quando faccio il giudice la farò da casa e non in studio. Indovinate perché? – mi ero dimenticato che è sabato ; – Ho trovato traffico ; – Sono positivo al covid ; Ovviamente sono positivo, niente di grave fortunatamente ma per la sicurezza di tutti sto a casa dove mi stanno portando le palette con un furgone blindato Ci vediamo stasera!!”, è quanto ha affermato.

Selvaggia Lucarelli in studio nonostante il lutto

Nel frattempo la giudice Selvaggia Lucarelli si è recata in studio, nonostante le difficili ore del lutto. Sono stati diversi i messaggi di critica da parte degli utenti che su Twitter hanno commentato con perplessità la scelta della giornalista di sedersi nel banco dei giudici: “A Selvaggia Lucarelli muore la madre ma sta i tv a fare le solite cretinate” ; “Solo io trovo inopportuna la presenza di Selvaggia Lucarelli stasera? La madre è morta stamattina e lei sta in trasmissione”, sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere sui social.