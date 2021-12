Brenda Gozzoli, la bambina nel torneo On the Road a Ballando con le Stelle, è la figlia di Sara Di Vaira, che si è molto emozionata e commossa

Ballando con le Stelle, l’emozione di Sara Di Vaira: la figlia nel torneo On the Road

Fortissime emozioni durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 4 dicembre. Una bellissima sorpresa, che ha emozionato tantissimo Sara Di Vaira. Brenda Gozzoli, la bambina che si è esibita con grande successo nel torneo On the Road, è la figlia di Sara Di Vaira, una delle insegnanti del dance show condotto da Milly Carlucci. Quando la piccola si è esibita e ha passato il turno, la ballerina si è lasciata andare a lacrime di gioia e orgoglio.

Ballando con le Stelle, l’emozione di Sara Di Vaira: l’esibizione della figlia

Brenda Gozzoli ha vinto la sfida con Leonardo a Ballando con te 2021, superando il turno e regalando una grande emozione alla sua mamma. “Leonardo è l’essenza della danza classica mentre Brenda Gozzoli è la tecnica e l’energia dance” ha dichiarato Milly Carlucci prima di svelare il verdetto. Quando la piccola ha passato il turno, sono andate in onda le immagini di Sara, particolarmente emozionata e tanto orgogliosa di sua figlia.

Ballando con le Stelle, l’emozione di Sara Di Vaira: la passione condivisa con la figlia

Brenda Gozzoli, baby ballerina piena di talento, ha raccontato di aver preso dalla mamma la grande passione per il ballo. Con la sua esibizione, la piccola è riuscita a conquistare davvero tutti. Dopo aver vinto ha mostrato tutto il suo entusiasmo, con il grande sostegno del pubblico.