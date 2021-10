Ballando con le Stelle: Memo Remigi è in quarantena

Memo Remigi è in isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus.

Dopo il caso Mietta, a Ballando con le Stelle anche Memo Remigi ha annunciato di essere in quarantena perché entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Il cantante dovrà probabilmente assentarsi dalla prossima puntata di Ballando con le Stelle.

Memo Remigi positivo al Covid

Nelle ultime ore Memo Remigi è stato sottoposto ad alcuni controlli Covid (di cui si attendono i risultati) ed è stato obbligato a mettersi in quarantena perché entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus (la cui identità resta al momento top secret). A quanto pare la vicenda non avrebbe vedere con il caso Mietta – esploso nelle ultime ore a Ballando con le Stelle – e Memo Remigi ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, che sarebbero buone.

Se i suoi test anti-Covid dovessero risultare negativi con tutte le probabilità Remigi potrà fare ritorno a Ballando con le Stelle, dove nel frattempo continua a far discutere il caso Mietta (che nel frattempo è risultata positiva al Covid e ha dichiarato di non essersi vaccinata).

Memo Remigi: il caso Mietta a Ballando con le Stelle

Ha generato una bufera la conferma che Mietta non avesse preso parte a Ballando con le Stelle perché risultata positiva al Covid.

La cantante ha inoltre precisato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid per via di alcuni presunti problemi di salute. “io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avro’ problemi a farlo, ma al momento non posso”, ha dichiarato Mietta, e ancora: “Trovo verognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi”.

Memo Remigi: il caos a Ballando con le Stelle

Come l’edizione 2020 sembra che anche questa edizione 2021 a Ballando con le Stelle non sia delle più semplici proprio a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche nella precedente edizione del reality show alcuni concorrenti avevano dovuto assentardi perché risultati positivi al Coronavirus. Al momento Mietta non potrà tornare negli studi di Ballando fino a quando non sarà definitivamente guarita, mentre si attendono novità sulle condizioni di Memo Remigi che, a quanto pare, non avrebbe manifestato alcun sintomo e sarebbe in attesa dei risultati del tampone.