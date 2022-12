Bambino azzannato al volto da tre cani: è in ospedale

Galbiate, tre cani hanno aggredito un bambino di 8 anni mentre si trovava in oratorio: è stato azzannato al volto. Trasportato in ospedale.

Un bambino di 8 anni è stato aggredito da tre cani di razza rottweiler mentre si trovava in oratorio.

È stato azzannato al volto da almeno uno dei tre molossi. L’episodio è accaduto lo scorso 20 dicembre a Sala al Barro, frazione del comune di Galbiate, in provincia di Lecco. Come informa FanPage, oltre al bimbo sono state aggredite anche due donne e un altro minore. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Pare che i cani siano scappati da un recinto; uno di questi avrebbe aggredito il piccolo mentre si trovava assieme ai suoi genitori.

Bambino azzannato al volto: il cane gli ha strappato un orecchio

Il rottweiler ha azzannato il piccolo al volto strappandogli un orecchio. In seguito all’aggressione, il minore è stato portato prima all’ospedale di Lecco e in seguito trasferito al Giovanni XXIII di Bergamo. Il bimbo dovrà ora affrontare delle operazioni di chirurgia plastica ricostruttiva. Ne avrà almeno per 40 giorni

Chi sono gli altri tre aggrediti

Oltre al piccolo, i cani hanno aggredito anche la madre di quest’ultimo, una donna di 28 anni, la catechista 66enne dell’oratorio e un altro bambino di 9.

Il sindaco Piergiovanni Montanelli ha sottolineato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Giorno: “Un elogio particolare meritano i cittadini che senza timore si sono prodigati per liberare i bambini ed i malcapitati protagonisti di questo incidente”.